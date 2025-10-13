Псковcкая обл.
Общество

Для псковичей проведут бесплатные вебинары по защите от мошенников

13.10.2025 18:00

Ввиду участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони сам» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит обучающие семинары в очном и онлайн форматах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Главным приоритетом проекта является обеспечение граждан и их близких актуальной информацией о возможных схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности и предоставление полезных инструментов противодействия таким ситуациям. Тематики вебинаров затрагивают широкий спектр проблем. Кроме того, слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара.

Вебинары доступны по следующим темам:

  • «Мошенничество c использованием дипфейк-технологий. Как не стать жертвой обмана»;
  • «Инвестиционное мошенничество: ложные обещания и финансовые пирамиды»;
  • «Как защитить персональные данные от мошенников? Злоупотребление личными данными: как защитить свою информацию?»;
  • «Сервисы и приложения на страже вашей безопасности».

Кроме того, на платформе «ВКонтакте» 14 октября в 11:00 состоится вебинар на тему «Правовые аспекты мошенничества: что делать, если вы стали жертвой?».

Эксперт раскроет ключевые правовые аспекты защиты прав пострадавших от мошеннических действий, разъяснив пошагово алгоритм поведения гражданина, ставшего жертвой преступления. Особое внимание будет уделено вопросам сбора доказательств, подготовки документов и взаимодействия с правоохранительными органами. Будут рассмотрены типичные схемы мошенничества, распространенные в настоящее время, и даны рекомендации по предотвращению рисков стать объектом преступных посягательств.

Участникам будут представлены реальные кейсы из практики адвоката и предложены эффективные меры противодействия мошенничеству. Семинар позволит слушателям повысить уровень правовой грамотности и уверенности в защите собственных интересов в сложных ситуациях. Реальные истории из жизни, инструмент о том, как проверить сообщение на признаки мошенничества, четкие инструкции и советы от экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в различных сферах жизни, собраны на сайте проекта. 

Об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены.

В случае, если вы уже стали жертвой мошенников или вам необходима информация о том, как защитить свои данные, переходите по ссылке

Источник: Псковская Лента Новостей
