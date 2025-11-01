Общество

Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на «Черную пятницу»

Мошенники в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» создают фиктивные интернет-магазины и «одностраничники», имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенничество в период "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Описание схемы: мошенники создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами. Рекламные объявления с суперскидками распространяются через соцсети, спам-рассылки и контекстную рекламу. Также активно продвигаются вредоносные приложения и боты в мессенджерах, которые якобы помогают отслеживать скидки и получать эксклюзивные промокоды, но на деле воруют данные или подписывают жертву на платные услуги», — говорится в сообщении.

Эксперты «Мошеловки» советуют покупать товары только на официальных сайтах, проверять домен ресурса на наличие опечаток, скачивать приложения маркетплейсов только из проверенных магазинов приложений, а также остерегаться «слишком низких цен» — это классический признак мошенничества, пишет РИА Новости.

«Мошенничество в сезон возврата товаров. Описание схемы: после волны покупок начинается волна возвратов, чем активно пользуются злоумышленники... пик возврата товаров после "Черной пятницы" создает идеальный фон для маскировки мошеннических действий под легитимные процессы», — также отмечают в «Мошеловке».

Как отмечают эксперты, схемы в данном случае разнообразны: это может быть фишинг под видом службы поддержки, где после покупки приходит смс о «проблеме с заказом» или «оформлении возврата» с фишинговой ссылкой для «подтверждения данных». Также это могут быть ложные акции и кэшбэк-сервисы — реклама в соцсетях с предложением получить «огромный кэшбэк» за покупки в определенных магазинах после уплаты «активационного» сбора.

Эксперты советуют решать все вопросы по возвратам только через личный кабинет на официальном маркетплейсе и не переходить по сторонним ссылкам.