Общество

Александр Котов: Наш народ всегда отличался готовностью объединяться перед лицом испытаний

От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично с Днём народного единства жителей Псковской области поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«4 ноября вся страна празднует один из самых значимых государственных праздников – День народного единства. Это особенная дата, символизирующая нашу общую историю, культурное богатство и преемственность традиций. Мы чествуем наших предков, благодаря которым сохранились наши корни, свобода и независимость Родины», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что наш народ всегда отличался духовной стойкостью, готовностью защищать общие ценности и объединяться перед лицом испытаний. Именно эта способность к консолидации помогла нам преодолеть многие трудности и сохранить государство единым и сильным, считает парламентарий.

«Каждый из нас ощущает свою причастность к великому наследию и ответственность за будущее нашей общей страны. Только вместе мы можем добиться процветания, благополучия и мира для будущих поколений. Пусть каждый день укрепляет наше чувство принадлежности к великой державе, вдохновляет на созидательные дела и наполняет сердца любовью к Отечеству!» - заключил Александр Котов.