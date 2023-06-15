Спорт

Эпичный провал. Марк Кукурелья должен был стать символом нового «Челси», но на деле у него ничего не получилось

Сумма трансфера: 65,3 млн. Именно за столько «Челси» выкупил испанского латераля у «Брайтона». 24-летний футболист отлично начал играть с первых матчей за «Синих». Было ощущение, что он еще больше прибавит. Левый фланг буквально освежился, однако испанца хватило всего на несколько игр. Не более. Дальше он, как и почти каждый футболист «Челси», провалил сезон. Матчи АПЛ вызывают огромный интерес у футбольных болельщиков, в том числе и у любителей спортивных прогнозов. Изучить все бк можно по ссылке.

Кукурелья настолько неуверенно выступал, что даже Грэм Поттер, казалось, не знал, как использовать своего подопечного, с которым он работал в «Брайтоне». Марк сам на себя не походил. Можно сказать, что своими выступлениями Кукурелья заставил болельщиков «Челси» скучать по Маркосу Алонсо, который в защите был не самым надежным исполнителем, но в атаке был очень полезен.

А если еще вспомнить не забитый гол в матче против «Реала» из убойной позиции, то разочарование становится практически невыносимым.

Будущее Кукурельи в тумане. На данный момент совершенно непонятно, останется он в команде или же будет продан в летнее межсезонье.