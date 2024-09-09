Спорт

Дмитрий Белюков принимает участие в форуме «Вера и спорт» по приглашению Олимпийского комитета

Декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков принимает участие в работе сессии «Современное российское олимпийское движение и защита традиционных ценностей», сообщил он Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Сессия проходит в рамках деловой программы Всероссийского форума «Вера и спорт» по приглашению Олимпийского комитета России.

Площадка Форума – стадион «Нижний Новгород», ведущий спортивный комплекс Нижегородской области.

Форум обеспечивает реализацию задачи стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. по содействию воспитанию гармонично ответственной личности путем обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта, в том числе путем развития взаимодействия с традиционными конфессиями Российской Федерации.