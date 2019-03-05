Происшествия

За сутки в Псковской области произошло 3 пожара

За сутки в Псковской области пожарные тушили 3 возгорания. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Заянье Лядской волости Плюсского района 7 марта сгорело строение, 4 на 5 метров. Местные жители сообщили о пожаре в 11.25. На вызов выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 24 и отдельного пожарно-спасательного поста «Ляды». Удалось спасти хозяйственную постройку. Погибших или пострадавших - нет. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В этот же день в 16.57 поступило сообщение, что в Острове на улице Карла Маркса горит мусор. Площадь возгорания - 2 квадратных метра. По предварительным данным, мусор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. С пламенем справилась пожарно-спасательная часть № 21.

Кроме того, 7 марта в 19.06 о пожаре сообщили и жители садоводческого некоммерческого товарищества «Великорецкое - 1». Там сгорел дачный дом, 6 на 6 метров. На вызов выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 1. Удалось спасти соседний дачный дом и сарай. Погибших или пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при установке печи.