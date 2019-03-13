Происшествия

Днем на улице Алехина в Пскове горел мусор

В Пскове на улице Алехина горел мусор. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании поступил 16 марта в 15.37. Для ликвидации пожара привлекалась 2 единицы техники, 5 человек.