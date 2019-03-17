Происшествия

В Псковской области 20 марта произошло 4 пожара

В Псковской области 20 марта сотрудники МЧС выявили 4 пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

Первый пожар случился в Острове. Сигнал о происшествии поступил в 07.30. Возгорание произошло на площади 2 квадратных метра в гараже гаражного кооператива «Форум». Помещение закопчено. По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке. Сотрудникам пожарно-спасательной части удалось спасти автомобиль.

Следующий пожар случился в деревне Глубокое Опочецкого района. Сотрудники МЧС узнали об этом в 09.06. В бесхозном строении возгорание произошло на площади 5 квадратных метров. По предварительной информации, причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Дальше пожар произошел на кухне в двухкомнатной квартире на улице Яна Фабрициуса в Пскове, сигнал поступил в 17.25. Закопчена стена, повреждена газовая плита. По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание в механизма электрорезчика.

Также в деревне Гвоздово Переслегинской волости Великолукского района горела трава. О пожаре сообщили в 22.40. По предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.