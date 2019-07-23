Происшествия

Житель Пушкинских Гор осужден за разбой

Приговором Пушкиногорского районного суда ранее судимый 24-летний житель поселка Пушкинские Горы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что 31 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил у своей знакомой мобильный телефон марки «BQ». Совершив звонок по нему, подсудимый отказался возвращать телефон владелице, после чего, действуя умышленно, взял на кухне нож, принадлежащий потерпевшей, приставил к ее горлу и стал требовать отдать принадлежащий ей телевизор марки «SANYO», после чего с места преступления скрылся, так как потерпевшая позвала на помощь.

В результате злоумышленник похитил мобильный телефон марки «BQ» стоимостью 500 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.