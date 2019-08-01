Происшествия

15 азиатов в лесу в Красногородском районе пытались перейти границу с ЕС

В рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон-2019» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с представителями Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в районе населенного пункта Глинищево Красногородского района, в непосредственной близости от государственной границы, пограничники задержали пятнадцать жителей одной из стран Юго-Восточной Азии. Злоумышленники скрытно двигались по лесу в сторону сопредельного государства.

В настоящее время данные лица задержаны для проведения административно-процессуальных и проверочных мероприятий.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.