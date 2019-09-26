Происшествия

Гдовский прокурор признал обоснованным возбуждение уголовное дела по факту убийства мужчины из ружья

Прокуратура Гдовского района провела проверку соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при принятии следственным органом решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 22 сентября между жителями деревни Горшково произошла ссора, в ходе которой женщина выстрелила из двуствольного ружья в голову своему сожителю. В результате полученного ранения тот скончался на месте.

Псковским МСО СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.