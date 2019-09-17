Происшествия

В Гдовском районе женщина задержана по подозрению в убийстве сожителя

22 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в своем доме в одной из деревень Гдовского района тела 64-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастна 43-летняя сожительница потерпевшего, которая указанным днем взяла охотничье ружье и выстрелила в сидящего в кресле потерпевшего. В результате огнестрельного ранения последний скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемая задержана следователем в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление деталей произошедшего, а также мотива совершенного преступления.