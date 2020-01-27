Происшествия

В центре Пскова загорелась иномарка

На улицы Гоголя, вдоль которой в Пскове расположено административные здания, загорелся автомобиль BMW. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, о возгорании сообщили 1 февраля, около 00.30.

Источник: группа «Жесть по-псковски», соцсеть «ВКонтакте»

«В этой иномарке 1998 года выпуска моторный отсек выгорел по всей площади, треснуло лобовое стекло, - отметили в управлении. - Предварительная причина пожара - разгерметизация топливной системы».

Также в пресс-службе добавили, что на выезд среагировали сотрудники из пожарно-спасательной части №2: на место прибыли 4 человека и автоцистерна.