Происшествия

Гражданин Польши оштрафован за покушение на контрабанду наркотиков через границу в Псковской области

Гражданин Польши осужден за приобретение, хранение и покушение на контрабанду наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

Мужчина признан виновным приговором Пыталовского районного суда. В суде установлено, что в период времени с 25 по 31 июля 2019 года в Москве подсудимый купил для личного употребления гашиш массой 4,80 грамма и каннабис массой 9,31 грамма, что является значительным размером.

Он незаконно хранил наркотические средства в своем автомобиле. А 1 августа прибыл в зону постоянного таможенного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска и решил не декларировать, скрыть от таможенного контроля находящиеся в его личных вещах наркотики.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.