Происшествия

В Красногородске осужден рецидивист за кражу с незаконным проникновением в жилище

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя района, который обвинялся в краже с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, из материалов уголовного дела следует, что мужчина воспользовался отсутствием хозяев, и через веранду дома проник в жилище своего соседа, откуда похитил несколько предметов бытового обихода с целью последующей их продажи и приобретения спиртных напитков. Однако обстоятельства дела пошли не в пользу мужчины, и вскоре правоохранительные органы выявили преступника.

«В ходе судебного следствия установлено, что ранее житель района неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, однако мужчина выводов для себя сделать так и не смог, решив избрать путь рецидивиста», - сообщили в районной прокуратуре.

Подсудимый вину в содеянном признал и раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу и не был обжалован.