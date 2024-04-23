ЖКХ

Отопительный сезон планируют завершить в Великолукском районе с 2 мая

Отопительный сезон планируют завершить в Великолукском районе с 2 мая. Об этом глава Великолукского района Алексей Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с устойчивым температурным режимом (более 5-ти дней температура выше 8-ми градусов) принято решение о поэтапном окончании отопительного периода в многоквартирных домах на территории Великолукского района со 2 мая 2024 года», – написал глава района.

После завершения подачи тепла специалисты начнут профилактические работы и подготовку к следующему отопительному периоду.