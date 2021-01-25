Происшествия

Мусорный контейнер сгорел на площади Ленина в Великих Луках

Пластиковый мусорный контейнер сгорел на площади Ленина в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании на контейнерной площадке поступила в 26 января в 19.38.

Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18.00 того же дня в двухэтажном жилом доме по улице Береговой в Пыталово горела сажа в дымоходе. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.