Происшествия

Полиция Великих Лук будет расследовать дело об обмане кредитной организации

Великолучанин предоставил ложные сведения в кредитную организацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, материал проверки направлен в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159.1 УК РФ.

Прокуратура установила, что в ОМВД России поступило заявление представителя банка о том, что великолучанин, находясь в офисе банка, заключил кредитный договор на выдачу кредитной карты с лимитом 30 000 рублей. В заявлении на получение кредита он указал информацию о трудоустройстве с заработной платой 33 778 рублей. После получения кредита гражданин кредит не погасил, у него образовалась задолженность.

Установлено, что гражданин указал место работы «Великолукский мясокомбинат», однако он не является и никогда не был сотрудником предприятия. В связи с чем предоставил заведомо ложные сведения банку.