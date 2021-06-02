Происшествия

В Псковской области возобновились палы травы

Пал сухой травы на площади 0,3 га зарегистрирован в Псковской области 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 385 палов травы на площади 500,7 га. За аналогичный период прошлого года зафиксирован 501 пал на площади 548,2 га.

Кроме того, 2 июня в 17.35 загорелась хозяйственная постройка на улице Заводской в деревне Стремутка (Псковский район). Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По этой же причине 3 июня в 00.42 загорелось бесхозное строение в деревне Аполье Пушкиногорского района. Пострадавших нет.