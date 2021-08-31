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Двух псковских студентов лишат свободы за серию наркопреступлений

Двух подельников в Пскове приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершение серии наркопреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении двух студентов одного из псковских вузов: местного жителя и гражданина одной из среднеазиатских республик. Их признали виновными в совершении 145 эпизодов особо тяжких преступлений, совершенных в составе преступной группы.

Установлено, что в 2018 году осужденные, один из которых являлся участником преступного сообщества, с использованием интернет-сайта и связанных с ним программ в одном из мессенджеров незаконно сбывали на территории Псковской области наркотики в значительном и крупном размере, помещая их в тайники.

Так, на территории Пскова они сделали 25 закладок, в Невеле – 67 и в Острове – 53, а всего на территории Псковской области обвиняемые сделали 145 закладок. Кроме того, в студенческом общежитии, где проживал иностранный студент, изъяли из незаконного оборота наркотическое средство в особо крупном размере.

В отношении наиболее активного фигуранта на следствии применили меры по строгой изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания. Его подельник находился под домашним арестом.

Приговором Псковского городского суда иностранному студенту назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его подельнику - 9 лет лишения свободы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

«Следователи совместно с оперативными сотрудниками провели колоссальный объем работы по установлению и документированию всех преступных эпизодов. Например, было проведено свыше 200 следственных осмотров, полторы сотни судебных экспертиз, допрошено более полусотни лиц. Объем обвинительного заключения по уголовному делу составил 212 томов (53 тысячи листов), а в целом объем уголовного дела составил почти полтысячи томов», - отметили в ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области.

Напомним, в марте этого года в Великих Луках за серию наркопреступлений также осудили участников преступного сообщества.