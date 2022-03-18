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Уроженка Магаданской области заплатит за унижение достоинства гдовского полицейского

Суд Гдовского района рассмотрел уголовное дело об оскорблении представителя власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

1 декабря 2021 года сотрудник полиции и социальные работники проверяли информации о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних детей уроженкой Магаданской области. «Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно, публично высказала в адрес сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, слова и выражения в грубой нецензурной форме, чем унизила его честь и достоинство, умалила деловую репутацию», – рассказали в пресс-службе.

Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства. Подсудимая согласилась с обвинением.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.