Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе

Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе в ночь с 11 на 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Зеленой в деревне Платоново сообщили в 00.40. Сгорел жилой дом, обнаружен погибший мужчина 1977 года рождения.

Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательного прибора.

Напомним, пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Псковской области в предстоящие выходные.