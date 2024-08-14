Происшествия

Трёхлетний ребенок в Стругах Красных пережил клиническую смерть после падения в водоем

Трёхлетний ребенок упал в водоем в Стругах Красных. На машине скорой помощи он в состоянии клинической смерти был доставлен в Стругокрасненскую межрайонную больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В приёмном отделении команда медиков - фельдшера скорой помощи, два фельдшера приёмного отделения, медсестра, медсестра-анастезист, дежурный врач - провели реанимационные мероприятия. Ребенку начали делать непрямой массаж сердца, поставили воздуховод, подключичный катетер, вкололи адреналин, мешком Амбу проводили искусственную вентиляцию легких.

Благодаря слаженным действиям медицинского персонала межрайонной больницы ребенок пришёл в себя и на скорой был доставлен в Детскую областную клиническую больницу, где его уже ждала бригада медиков.

На сегодняшний день его состояние оценивается стабильным, ребенка отключили от аппарата ИВЛ. Врачи отмечают позитивную динамику.