Общество

Единороссы Великих Лук передали корм приюту для бездомных животных

В Международный день благотворительности активисты партии «Единая Россия» города Великие Луки передали корм для кошек и собак в приют «Милый», собранный в рамках акции «Лучший друг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Международный день благотворительности – очередной повод напомнить, насколько важно совершать добрые дела, отметили в партии и добавили, что великолукский приют для бездомных животных «Милый» является первым официально зарегистрированным приютом в Псковской области.