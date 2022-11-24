В России и мире

В России предложили создать центры подготовки спецназа

Центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе планируется создать по всей стране - с подобной инициативой к президенту Владимиру Путину обратились вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом сообщил Трутнев журналистам в воскресенье во время рабочей поездки в Чечню.

«Мы обратились с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать [подобные] центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях», - цитирует его ТАСС.

По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе - Даниила Мартынова.

Трутнев, Кириенко и глава Чечни Рамзан Кадыров посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе. Кириенко отметил, что это «уникальный центр подготовки с действительно высокопрофессиональной, очень хорошо организованной системой качественной подготовки».