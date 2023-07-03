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Финляндия ввела новые ограничения для приезжающих россиян

Финляндия ввела новые ограничения для россиян при пересечении границы и для поездок в другие страны Шенгенской зоны. Об этом на официальном сайте сообщил МИД Финляндии.

Бизнес-поездки теперь разрешены только в Финляндию, транзитом попасть в другие зоны Шенгена невозможно. Также россияне должны предоставить веские основания для личных деловых поездок.

Граждане РФ, имеющие в собственности финскую недвижимость, должны будут обосновать свое присутствие в стране, само наличие недвижимости теперь не является основанием.

Студенты из России смогут обучаться только по программам, предусматривающим получение степени, пишет RuNews24.

Ранее сообщалось, что граждане Российской Федерации стали крупнейшей группой мигрантов, которые переехали в Финляндию в 2022 году.