В России и мире

Рекордное число россиян переехали в Финляндию в 2022 году

Статистическое ведомство Финляндии сообщило, что россияне поставили рекорд за 30 лет. Он связан с тем, что граждане Российской Федерации стали крупнейшей группой мигрантов, которые переехали в Финляндию в 2022 году.

В прошлом году из России в Финляндию мигрировали 6 003 человека. Это самый высокий показатель, пишет RuNews24.

Также сообщается, что за 2021 год в Финляндию переехало гораздо меньше россиян — 2 724 человек. Отметим, что всего в 2022 году в Финляндию прибыли 49 998 иммигрантов. После России позиции занимают Швеция (2 599), Индия (2 420) и Эстония (2387).