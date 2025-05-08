В России и мире

Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика

Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается 14-16 сентября, всего же они могут продлиться до шести дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение от freepik

«Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры могут продлиться до 6 суток. Пик ожидается 14-16 сентября», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. Мимо Земли он полностью может пройти за шесть суток. Причём в возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь на 14 сентября, после чего скорость ветра начнёт быстро увеличиваться и выйдет на пиковые значения (около 700 километров в секунду) во вторник.

Точный геомагнитный прогноз пока дать нельзя, потому что современные модели формируют его за два дня до события, отметили учёные.

Земля в этом году уже сталкивалась с воздействием корональных дыр. Иногда магнитосфера на фоне сильного внешнего воздействия удерживалась в желтой зоне, а иногда и дыры среднего размера «пробивали» поле Земли до уровней бурь G2-G3. Более сильные бури, как считается, корональными дырами сформированы быть не могут, рассказали в лаборатории.

В то же время учёные обратили внимание, что в сентябре геомагнитная активность нетипично высокая. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдается необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия, пишет РИА Новости.

«По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные. В ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов», - сообщили учёные.