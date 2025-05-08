В России и мире

Скончался писатель-сатирик Леонид Французов

Писатель-сатирик Леонид Французов умер 9 декабря в возрасте 87 лет из-за онкологического заболевания. Об этом сообщила его жена.

Фото: Николай Малышев / ТАСС

«Он очень долго болел <...>. После отека мозга у него отнялись правая рука и нога, и долго практически лежал, ходить не мог», - сказала собеседница агентства, добавив, что основным заболеванием стал рак легкого, пишет ТАСС.

Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ. За свою карьеру он создавал сценарии для телепрограмм «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок "13 стульев"» и «Смехопанорама», а также публиковался в журналах «Огонек», «Крокодил» и других. Его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других артистов.