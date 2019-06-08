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Рынок городов и шествие участников: Что ни в коем случае нельзя пропустить на Ганзе?

25.06.2019 13:14|ПсковКомментариев: 0

Что ни в коем случае нельзя пропустить на Международных ганзейских днях, рассказал ведущий консультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в рамках пресс-конференции 25 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча проходила на сцене, расположенной на Октябрьской площади, и была посвящена мероприятиям, которые проведет ТКД во время псковской Ганзы.

По словам Дмитрия Волхонова, Октябрьская площадь станет эпицентром ганзейских гуляний, так как здесь будет организован презентационный рынок городов. Изначально организаторы думали о том, чтобы привезти на мероприятие как можно больше известных людей. «Но затем поняли, что Лепса знают россияне, а для Европы это не самый популярный певец. Даже The Rolling Stones - не ганзейских коллектив», - подчеркнул Волхонов.

27 июня концертную программу начнет ансамбль русской музыки «Псков». «Я даже не знаю, почему это должны быть не они, - сказал Дмитрий Волхонов. - Они готовят песни, которые популярны во всем мире. Затем перед гостями выступит "Кубанская казачья вольница" - это более сотни артистов, плотная программа на полтора часа. Покажем нашим друзьям широту русской души. Могут спросить, причем здесь Псков. Но Псков - это часть России, и мы должны показать всю страну».

Затем выступление певческого квартета «Адажио» и нескольких рок-групп из Москвы и Сургута.

28 июня в течение дня на площади выступит большое количество иностранных гостей. Среди них есть и профессиональные, и любительские коллективы. «Мне очень нравится хор пожарной части, это классные ребята, но видно, что они занимаются этим в свободное время», - пояснил специфику Дмитрий Волхонов.
Псковичам также советуют не пропустить концерты ансамбля «Сказ» на главной сцене 29 и 30 июня. К слову, руководитель коллектива Константин Абабков был первый раз на Ганзейских днях в 1983 году в составе народного ансамбля, еще ребенком.

Вечер пятницы будет джазовым. Перед псковичами и гостями города выступит квартет Кирилла Бубякина из Санкт-Петербурга, псковская группа Fresco исполнит мелодии в джазовой обработке, а закроет концерт государственный камерный оркестр им. О. Лунгстрема, не нуждающийся в представлении.

Суббота получится танцевальной. Выступят местная группа «Красивая» и группа «Фрукты», которая участвует в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. «Закончим пораньше, чтобы люди могли спокойно спуститься на набережную и посмотреть салют», заметили организаторы.

30 июня, по мнению Дмитрия Волхонова, на площади начнется самое интересное, что может быть на Ганзе. Это шествие городов участников, они начнут подходить в 13.20. Псковичей просят обязательно прийти на эту встречу. В прошлом году на улицы немецкого ростока вышло более 20 тысяч человек, у псковичей есть все шансы побить этот рекорд.

Закроет Ганзейские дни выступление «Сказа», самого ганзейского коллектива Пскова, по мнению организаторов.

В городе в эти дни будут работать еще 6-7 площадок, где будут выступать гости Ганзы.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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