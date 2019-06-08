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Флешмоб «Не получай пропуск» предложили провести в Пскове на Ганзу

Информационный представитель администрации Пскова по Ганзейским дням Артем Татаренко в рамках пресс-конференции, посвященной праздничной программе Ганзейских дней, предложил провести в Пскове с 27 по 30 июня флешмоб «Не получай пропуск».

По словам Артема Татаренко, выпущено 2500 пропусков для автомобилей, которые смогут проезжать беспрепятственно по улицам Пскова во время Ганзы, но заявок на пропуски поступило более 8000.



Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей со встречи, посвященной мероприятиям, которые проведет ТКД во время псковской Ганзы, Татаренко предложил постараться забыть про автомобиль на ближайшие дни и приходить на площадь и другие локации праздника пешком. «Все равно проехать через центр будет почти невозможно», - отметил он.



Директор БКЗ Филармонии Елизавета Барышникова рассказала, что планирует отказаться от автомобиля во время Ганзы и ходить пешком. По словам Татаренко, такой же выбор сделали принципиально многие сотрудники администрации.