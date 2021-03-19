Фестиваль анимационного кино открылся в Псковском драмтеатре

Сегодня, 19 марта, по всей стране стартовала программа «Открытая премьера» 26-го Суздальского фестиваля анимационного кино. В Пскове площадкой для мультипликационных показов стал театр драмы, который уже несколько лет собирает маленьких зрителей на открытых показах крупнейшего смотра отечественной мультипликации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.
19 и 20 марта маленькие псковичи смогут увидеть в новом зале Псковского театра драмы шесть анимационных программ – «Динозавр приходит в гости» (0+), «Идет коза рогатая» (0+), «Комната чудес» (6+), «Лувр» (6+), «Слова на склоне» (12+), «Начало света» (12+).
Вход на показы свободный.
Открытый российский фестиваль анимационного кино – главное событие в России для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. Суть «Открытой премьеры» заключается в том, что показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля заканчивается зрительским голосованием за самую полюбившуюся картину. Псковские зрители тоже поучаствуют в выборе победителей.