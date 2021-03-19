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Фестиваль анимационного кино открылся в Псковском драмтеатре

Сегодня, 19 марта, по всей стране стартовала программа «Открытая премьера» 26-го Суздальского фестиваля анимационного кино. В Пскове площадкой для мультипликационных показов стал театр драмы, который уже несколько лет собирает маленьких зрителей на открытых показах крупнейшего смотра отечественной мультипликации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

«Весенние показы мультфильмов в Псковском театре драмы – это уже устоявшаяся традиция. Мы участвуем в программе “Открытая премьера” Суздальского фестиваля анимационного кино с 2015 года. В прошлом году акции помешала пандемия. В этом году фестиваль сделал попытку организовать показы в онлайн-формате, но далеко не все правообладатели дали согласие на предоставление открытого интернет-доступа к своим новейшим фильмам. Поэтому, несмотря на то, что 2020 год внес в нашу жизнь много изменений, открытые бесплатные показы мультфильмов из конкурсной программы Суздальского фестиваля проходят в новом зале театра в очном формате, с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - отметила заместитель художественного руководителя Псковского театра драмы по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева.

19 и 20 марта маленькие псковичи смогут увидеть в новом зале Псковского театра драмы шесть анимационных программ – «Динозавр приходит в гости» (0+), «Идет коза рогатая» (0+), «Комната чудес» (6+), «Лувр» (6+), «Слова на склоне» (12+), «Начало света» (12+).

Вход на показы свободный.

Открытый российский фестиваль анимационного кино – главное событие в России для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. Суть «Открытой премьеры» заключается в том, что показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля заканчивается зрительским голосованием за самую полюбившуюся картину. Псковские зрители тоже поучаствуют в выборе победителей.