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«Псковить»: Гоша Куценко придумал новое слово

Российский актер, заслуженный артист РФ Гоша Куценко сейчас выступает в Зеленом театре Пскова в рамках концертной программы кинофестиваля «Западные ворота». Публика очень тепло принимает артиста, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Импровизируя и общаясь со зрителями, Гоша Куценко предложил новое слово — «псковить», то есть «наслаждаться жизнью, не работать». Вспомнив, что Жерар Депардье просил квартиру в Москве, он попросил жилплощадь в Пскове. А заодно предложил актеру Андрею Носкову тоже переехать на год в Псков и поставить здесь новый спектакль.