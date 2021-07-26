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Сцена / Фестивали

Мария Баянкина: Шедевры творчества барокко мы снова предоставим на суд псковской публике

27.07.2021 14:25|ПсковКомментариев: 0

Уже 1 августа ценителей классической музыки ждут сразу два концерта «Лавандовая ночь» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. На сегодняшний день все билеты на эти концерты проданы, но еще есть возможность посетить не менее удивительный концерт «Золото Вены».

В преддверии концерта «Лавандовая ночь» ведущая солистка Мариинского театра, неоднократная участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина рассказала, какие ощущения испытывает, выходя на мировую сцену, как пришла идея исполнения барочной музыки на «Лавандовой ночи» и какими она увидела псковских зрителей на концертах под открытым небом.

 

- Мария, вы являетесь неоднократным лауреатом международных и всероссийских конкурсов, давали концерты на ведущих музыкальных площадках Европы, а также принимали участие в гастролях Мариинского театра в Японии. А совсем недавно вы выступили на культовом фестивале классической музыки в Вербье (Швейцария). Поделитесь, какие ощущения вы испытываете, выходя на мировую сцену?

- Я хочу признаться, что ответственнее всего для меня – выступать именно на сцене Мариинского театра. Да, мне посчастливилось выступать на многих ведущих мировых площадках, и это всегда волнение, ответственность. Но тут какая-то доля присутствует, вы же меня пригласили, вы меня уже выделили из многих, вот и получайте (смеется). Шутка, конечно! Сейчас серьезно говорю, что самые ответственные, самые волнительные выступления всегда на сцене Мариинского театра. Во-первых, это один из лучших театров мира. Я могу сейчас это с уверенностью сказать, потому что много где побывала. У нас, правда, один из лучших коллективов. Коллективы оркестра, солистов, балет непревзойденный. Большая честь работать в этом театре и быть его частью. Всегда премьеры старается дирижировать сам Валерий Абисалович Гергиев. Это тоже очень ответственно. И я хотела сказать, что зритель у нас тоже особенный и очень понимающий. Меня захватывают именно выступления на родной сцене, этот дикий темпоритм, который нам задают. Действительно, у нас большой репертуар, нужно уметь переключаться: сегодня ты поешь Моцарта, завтра ты поешь Верди, послезавтра ты поешь русскую музыку, потом ты поешь вдруг Вагнера. У нас очень насыщенная жизнь, не все, может, ее понимают, любят и выдерживают, но те, кто остается, те, кто разделяет эту скорость дико мчащегося поезда, уже не могут по-другому. Это безумно интересно и трудно, и ответственно вдвойне, потому что планки все время продвигаются вверх, и ты должен им соответствовать.

- Ваше участие в open-air концертах Губернаторского симфонического оркестра под руководством Николая Хондзинского уже стало хорошей традицией. Каковы ваши впечатления от сотрудничества?

- Сотрудничество с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Николая Хондзинского уже давно и до сих пор является для меня одним из самых желанных и одним из таких событий, которые я очень жду. Мы, к сожалению, не можем встречаться так часто, как хотелось бы. Но очень интересно работать с Николаем, потому что он здорово разбирается в музыке, он ее понимает, он грамотный, чуткий, тонкий музыкант. Если вы обратите внимание на нашу программу, то мы начали с одного – с французских шедевров, отчего пошло название «Лавандовой ночи». Потом мы переключались на зарубежные оперные хиты. Поскольку нам никак не насытиться, и мы, когда встречаемся с Николаем, всегда очень много говорим о музыке: как бы хотелось вот это исполнить, как бы хотелось то исполнить, эх, жалко, нет спроса на такую музыку, а давай попробуем это исполнить на «Лавандовой ночи». Я помню, как я первая ему сказала, как я скучаю по барочной музыке. Я просто начинала как барочная певица, и для меня это особенный этап навсегда. И мое отношение к барочной музыке – это всегда низкий поклон, она безумно меня трогает. У меня бывают периоды, когда я хочу слушать только ее, я хочу заниматься только ею. Конечно, служение в Мариинском театре подразумевает совсем другой репертуар. И когда мы год назад решили рискнуть, потому что для этого нужен специальный состав оркестра, нужны специальные музыканты, которые понимают стилистику. И я, честно говоря, на первую репетицию ехала с волнением. Думала, как же Николай добьется этого особенного звучания оркестра, иначе нет смысла делать барочный материал. И на первой же репетиции это было поражение мое: я так была рада и счастлива слышать, что Николай провел такую огромную работу с оркестром. Ребята поразили меня, потому что они так старались, так вникали и уже все понимали. Была проделана грандиозная работа. Нам понадобилось буквально всего ничего репетиций, то есть оркестр был полностью готов. Я могла какие-то стилистические особенности барочной музыки делать. Николай пригласил всего 2-3 музыкантов со стороны, которые должны были обеспечивать определенный яркий колорит, присущий барочной музыке: лютня, клавесин. И у нас получилось воссоздать атмосферу такого барочного праздника. Мы получили невероятное удовольствие от этого вечера. Мы видели, как реагирует зритель, как внимательно они слушают. Хотя тоже было волнение по этому поводу, как воспримет публика, ведь мы до этого предлагали вниманию публики только хиты, только самое яркое, а тут совершенно не на слуху, просто безумно красивая музыка. Мы рискнули и получили не то что 100 процентов отдачи, а даже 200, я бы сказала. И мы уже не можем по-другому. Мы готовим «Лавандовую ночь» и снова обратимся к барочной музыке. Это будут уже другие произведения, которые нам не удалось включить в первый концерт, поскольку он тоже имел временные рамки. Мы с Николаем замахнулись уже на какие-то более сложные произведения, хотя и в первом концерте были сложные произведения, и оркестру пришлось прилагать колоссальные усилия. Приоткроем завесу, на этом концерте будет звучать снова красивая барочная музыка, шедевры творчества барокко мы снова предоставим на суд псковской публике.

- Ваш зритель, какой он?

- Мой зритель многоликий. Не могу его привести к какой-то одной классификации. Кстати, часто переписываюсь с совершенно мне незнакомыми людьми, они могут мне написать. Уже со временем к кому-то я даже привыкла, жду от них сообщений после спектаклей. Я знаю, что они ходят, им интересно наблюдать за моим творчеством, потому что в Мариинском театре большой репертуар, и ты можешь попробовать себя во многих образах. И всегда интересно смотреть за певцом, который тебе нравится, как вот он тут проявит себя: здесь такая героиня, здесь нежная, а здесь ты должен полки за собой повести. Интересно, как перевоплощается певец, за которым ты следишь. Я никогда не прячусь, и всегда выхожу на контакт, всегда горячо благодарю. Я знаю, как порой сложно решиться и написать. Я знаю, что многие, может быть, и любят, но не решаются написать, поэтому вдвойне благодарю своих слушателей, которые не стесняются написать мне, выразить свои впечатления. К тому же мы очень часто имеем дело с разными постановками. Иногда слушателям интересно узнать наше мнение, ведь с нами проводит работу режиссер и объясняет нам свою трактовку. Иногда эту трактовку бывает сложно уловить. Разного уровня подготовки бывают слушатели, но не в этом дело, бывает, правда, очень нафантазирует режиссер, и иногда просто твоему слушателю очень хочется услышать от тебя, почему вот здесь было так, а какая цель здесь преследовалась. Отвечая на этот вопрос, я хочу подчеркнуть, что я безмерно ценю эту обратную связь. Хорошо, что мы в наше время имеем социальные сети. В этом аспекте они служат добрую роль – я могу быть на связи со своим слушателем, со своим зрителем. Счастье, когда он у тебя есть, а у меня он есть! И, дай Бог, чтобы творчество продолжалось, и ты был в форме и мог радовать своего зрителя.

- Уже с 2018 года вы встречаетесь с псковскими зрителями? Как бы вы описали реакцию псковичей на исполнение арий из барочных опер?

- Конечно же, особый случай, если говорить про зрителей, это псковская публика, которая подкупила меня на первом же концерте, и это тоже навсегда. Ведь первых два наших «лавандовых вечера» выпадали на неблагоприятные погодные условия: именно к вечеру разражался дождь. Концерты проходили просто под проливным дождем, но я была под тентом, как и оркестр, ведь инструменты не могут мокнуть, иначе они начнут расстраиваться, терять строй, строй поползет, и они просто начнут выдавать фальшивые звуки. Меня и Николая тоже берегли, мы «творчествовали» под крышей, а бедные люди сидели кто под зонтами, кто в дождевиках, и никто не уходил. Это громче любых аплодисментов! Такие действия ценятся выше всяких слов и обещаний. Это меня настолько поразило! Я помню, в какой-то момент я даже закружилась и выскочила под дождь, поняла, что сейчас я промокну, и все мое красивое платье превратится в мокрую тряпку, и я вынуждена была вернуться обратно. Было и прохладно очень, и все равно люди оставались и показывали мне, что они хотят быть участниками этого проекта, хотят слушать с благодарностью. Я была поражена в первый же вечер, и это впечатление навсегда со мной останется. Потом меня поразил псковский слушатель тем, что он готов знакомиться и с барочной музыкой, которая имеет специфического зрителя и слушателя. Ну, просто молодцы! Я хочу сказать, что это все начинается с Елизаветы Барышниковой, такого нашего «мозга филармонии», человека, чье горячее сердце позволяет вести вперед. Я вижу, какими темпами развивается филармония, какие смелые проекты у вас проходят в течение года. Я просто поражена! Вы невероятные молодцы, Елизавета молодец! Я всегда с благодарностью вспоминаю Ирину, директора отеля «Покровский», которая любезно предоставляет свою площадку для проведения «Лавандовой ночи». Это такая компания теплых сердечных людей, которые ревностно выполняют свою работу, которую очень любят, они хотят, чтобы в Пскове происходили все эти невероятные события. Я безумно люблю этих девушек и хочу им пожелать в дальнейшем успехов, и очень рада буду всегда приезжать. Для меня это всегда особенный праздник – приезжать на «Лавандовую ночь». Я потом очень скучаю, я в течение года пытаюсь вырваться даже просто повидаться. Не скрою, редко получалось это осуществить. «Лавандовая ночь» у меня происходит в завершении рабочего сезона, обычно в Мариинке закрывается сезон в конце июля – в самом начале августа. Ты и устал за год, тебе уже хочется отдыхать, и даже не известно, будет у тебя этот отдых или нет. Но всегда именно как вишенка на торте «Лавандовая ночь», которую я весь год вспоминаю и думаю: «Боже мой, как же это было здорово!». Пересматриваю записи, или мы с Николаем созваниваемся, или с Елизаветой, вспоминаем это или обсуждаем будущие планы всегда с таким теплом, с такой душевностью. Все, что связано с Псковом, с «Лавандовой ночью», с людьми, которые делают эти проекты, все у меня вызывает самые теплые эмоции.

Начало концертов 1 августа в 18.00 и 21.00. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Теги: #ТКД #фестиваль #Лавандовая ночь
Источник: Псковская Лента Новостей
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