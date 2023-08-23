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Музыканты назвали главную особенность фестиваля Crescendo

Как псковская публика встречает музыкантов на фестивале Crescendo, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала обладатель первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатерина Мочалова (домра).

«В том году мы выступали в Зеленом театре. Это выступление мы вспоминали целый год. Тогда была еще солнечная погода. Замечательная публика. Сочетание всего этого - настоящий праздник. Открытая площадка - всегда особая атмосфера единства с публикой. Она не сидит чопорно, как в концертном зале. Они могут чувствовать себя абсолютно свободно, и они на одной волне вместе с нами. Очень любим открытые концерты», - отметила она.

Кроме того, Екатерина Мочалова назвала главную особенность фестиваля. По ее мнению, этот музыкальный фестиваль-праздник - грамотное сочетание нового и лучшего, что есть в России. Кроме того, удается соединить участие разных поколений и стилей. В пример гостья студии привела выступление на домре в джазовом исполнении.

Лауреат международных конкурсов, победитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», обладатель I премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Давыдченко (фортепиано) выступает в Пскове впервые.

«Это первый приезд в Псков. Посетил Кремль и остался под большим впечатлением от атмосферы города. Кажется, то, что создает Денис Леонидович Мацуев — важно для всех городов России и популяризирует всю культуру. Думаю, "спасибо" говорят любые российские города, где проходят его фестивали», - сказал он.

Также Сергей Давыдченко подчеркнул, что русская фортепианная школа занимает лидирующие позиции, и именно ее сравнивать с зарубежной не стоит.

«Проведение фестивалей и конкурсов проходит на высочайшем уровне. Этого события все ждут. Уровень организации в России и за рубежом сопоставимы», - заключил он.

Напомним, музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов пройдет в Пскове 25 и 26 августа.

25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, внуком великих скрипачей Леонида Когана и Елизаветы Гилельс Даниилом Коганом, певицей Альбиной Тонких, обладательницей первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатериной Мочаловой – на одну сцену поднимется 18-летний пианист Сергей Давыдченко, лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2023), конкурсов «Щелкунчик», «Синяя птица», концертирующий в Германии, Мексике и городах России.