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«Изначально я ни на что не рассчитывала»​​​​​​​: псковская актриса о премии «Золотая маска»

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Сегодня стало известно о том, что актриса Псковского драматического театра Дарья Чураева стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (Марья Антоновна, спектакль режиссера Петра Шерешевского «Ревизор»). Новоиспеченная обладательница почетной театральной награды поделилась своими ощущениями с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По словам актрисы, получение статуса лауреата стало для нее полной неожиданностью. «Ощущения очень странные, - рассказала она. - Изначально я ни на что не рассчитывала. Искусство - это когда ты либо "попадаешь", либо нет. Это не зависит от физики, от каких-то факторов, когда ты тренируешься - и получаешь результат. Тут ты играешь - и все. Для меня главным было выложиться на сцене. Когда мы в июле играли спектакль в присутствии жюри, я сделала все, что смогла, а там - будь что будет».

Дарья Чураева говорит, что созданный ею на сцене персонаж «Ревизора» - это пример того, что люди порой делают те или иные вещи, не задумываясь, как потом все может развернуться, аукнуться. При этом, по ее мнению, ее героиня, Марья Антоновна, не заслужила тех последствий, к которым ее привели события пьесы.

Псковский лауреат «Золотой маски» признается, что пока не успела осознать случившееся. Точно так же девушка ощущала себя, узнав о том, что вошла в число номинантов на получение премии. «Все поздравляют, а ты думаешь: "Здорово, номинант. А что дальше?", и уже ответственность чувствуешь за эту номинацию, получишь или нет... И это же только начало работы, дальше надо всю жизнь отстаивать это лауреатство, доказывать, что ты этого достоин. К тому же есть понимание, что кроме тебя есть еще режиссер, есть великие артисты. Тебя вроде признали, но ты молодая, еще ничего не сыграла... Качели внутренние».

Актриса до конца не может поверить в то, что действительно стала лауреатом «Золотой маски». «Мне позвонили чуть заранее, потому что надо было наладить Скайп, - делится она. - Объявляют, что я лауреат. И я чувствую какую-то несостыковку. С одной стороны, хорошо, я получила, здорово, а вместе с тем понимаешь, что это только начало пути, что нужно работать, многое сделать. Да, это радость, но одновременно несостыковка принятия и веры до конца, что это произошло».

Дарья Чураева отметила, что на данном этапе среди ролей, которые она мечтала бы сыграть, - Шанте, главная героиня пьесы Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана». «Не знаю, получится или нет, потому что визуально не совсем подхожу на эту роль, - объясняет актриса. - Хотя, смотря какой режиссер попадется. Наверное, на данном этапе мне бы очень хотелось сыграть в этой пьесе. Но мне много чего хочется сыграть. Пока это первое, что приходит в голову».

Дарья Чураева родилась 15 сентября 1994 года в Приморском крае. В 2016 году окончила Дальневосточный государственный институт искусств. Работала в Пермском академическом Театре-Театре. Играла в постановках В. Гурфинкеля «КонституцияРФ», «Неромео, неджульетта». В Пермском Доме актера играла в сказке «Сотворение мира».

С октября 2017 года принята в труппу Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Играет в спектаклях «Ревизор», «Год Жирафа», «Отелло», «Чук и Гек», «Гробница малыша Тутанхамона».