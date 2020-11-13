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Началась видеотрансляция пресс-конференции с Дмитрием Месхиевым и Дарьей Чураевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной победе артистки Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дарьи Чураевой в театральной премии «Золотая маска».

Пресс-конференция проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Что означает для Псковского театра победа в престижной театральной премии? Открывает ли это перед театром новые перспективы или это просто некий престижный статус сам в себе и приятная галочка в резюме театра и его конкретной актрисы?

Стала ли номинация и победа для Дарьи неожиданностью? Когда пройдет вручение премии «Золотая маска», в каком формате? Будет ли это событие как-то отмечаться на региональном уровне? Нет ли в планах ТКД привезти в Псков на гастроли других лауреатов премии «Золотая маска» этого года?

Чем сейчас в условиях пандемии живет Псковский театр? Проводятся ли сейчас в театре репетиции, если да - то какие спектакли готовятся к показу? Если нет, то чем занимаются актеры, неужели просто сидят на самоизоляции?

На эти вопросы мы попросим ответить спикеров пресс-конференции:

• художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрия Месхиева

• актрису Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дарью Чураеву