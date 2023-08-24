Артистам необходима финансовая стабильность для занятия искусством - скрипач Даниил Коган

Музыканту необходима финансовая стабильность для того, чтобы качественно заниматься искусством. Об этом лауреат международных конкурсов, лауреат III премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Даниил Коган (скрипка) рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Музыкант уточнил, что иначе многие люди творческих специальностей ощущают, что они выбрали неправильный путь в своей жизни, так как им не хватает на то, чтобы обеспечить себя и закрыть базовые потребности за счет занятий музыкой или другим творчеством.
«В Европе, в Москве, в Санкт-Петербурге, конечно, живут замечательно. Я очень надеюсь, что это разовьется по всей стране и по маленьким городам всех стран. Конечно, столичные музыканты больше получают. Эмоционально музыкант не должен быть в идеальном мире, о чем ему тогда играть? Но то, что музицировать надо на голодный желудок – не работает. Человек должен быть стабилен в жизни, иначе он не сможет заниматься искусством», – добавил Даниил Коган.
Предстоящий музыкальный фестиваль Crescendo, где выступит Даниил Коган, пройдет 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии, а 26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр.