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Артистам необходима финансовая стабильность для занятия искусством - скрипач Даниил Коган

Музыканту необходима финансовая стабильность для того, чтобы качественно заниматься искусством. Об этом лауреат международных конкурсов, лауреат III премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Даниил Коган (скрипка) рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я, к сожалению, вообще не сведущ в экономических пластах жизни, витаю в облаках. Разумеется, музыканты - не солисты, а музыканты в оркестрах, педагоги, должны зарабатывать намного больше. Эта профессия элитарная и очень сложная в освоении. Происходит дисбаланс. Люди, которые работают в профессиях, которые иногда не так сложны, доступны практически каждому, получают намного больше, чем люди, которые потратили свою жизнь, практически в религиозном труде осваивая навыки, которые невероятно сложны. Разумеется, это должно быть вознаграждено», – рассказал Даниил Коган.

Музыкант уточнил, что иначе многие люди творческих специальностей ощущают, что они выбрали неправильный путь в своей жизни, так как им не хватает на то, чтобы обеспечить себя и закрыть базовые потребности за счет занятий музыкой или другим творчеством.

«В Европе, в Москве, в Санкт-Петербурге, конечно, живут замечательно. Я очень надеюсь, что это разовьется по всей стране и по маленьким городам всех стран. Конечно, столичные музыканты больше получают. Эмоционально музыкант не должен быть в идеальном мире, о чем ему тогда играть? Но то, что музицировать надо на голодный желудок – не работает. Человек должен быть стабилен в жизни, иначе он не сможет заниматься искусством», – добавил Даниил Коган.

Предстоящий музыкальный фестиваль Crescendo, где выступит Даниил Коган, пройдет 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии, а 26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр.