Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о старте юбилейного театрального сезона.

Весной 2026 года театру исполнится 120 лет. Как Дрампуш готовится к юбилею? Чем удивит зрителей? В чем секрет успеха «буфетных» спектаклей? Для чего Псковский драмтеатр подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Деловой России»?

Телефон студии - 56-73-72.