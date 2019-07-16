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Сцена / Концерты

«Щелкунчик» и дети

18.01.2020 16:09|ПсковКомментариев: 1

Думаю, со вчерашнего вечера в Пскове прибавилось детей дошкольного возраста, мечтающих поступить в музыкальную школу. А студию классического танца «Щелкунчик» в ближайшем будущем, вероятно, вообще ожидает ажиотажный конкурс - человек десять на место, как минимум. Причина проста и прекрасна: 17 января Имперский Русский балет под управлением Гедиминаса Таранды и губернаторский симфонической оркестр Псковской области (художественный руководитель и главный дирижер - Николай Хондзинский) представили зрителям, в числе которых было очень много юных гостей, балет «Щелкунчик». 

Кто простоит весь спектакль - а это два с половиной часа, между прочим! - и ни разу не спросит у мамы, когда все закончится - тот шестилетняя дочка моей знакомой. «Мам, смотри, литавры огромные - вот это да!.. Когда уже все замолчат? А будут показывать картинки? Мышки точно будут?» - ее буквально распирает от желания все узнать, все предугадать и хоть немного представить, что же это такое - настоящий балет. 

Третий звонок приводит ее в восторг: она начинает бешено аплодировать, прекратив даже на время тянуть платье на голову. С интересом рассматривает проходящих оркестрантов, гадая, кто же из них будет играть на литаврах и решает, что это самая красивая и молодая - брюнетка, похожая на ее воспитательницу в детском саду, «только еще лучше».

Эту комфортную и по-семейному доброжелательную атмосферу почувствовал и Гедиминас Таранда, вышедший перед началом представления поприветствовать псковскую публику.

«Я бесконечно рад вас видеть. Мы приезжаем в Псков как будто к себе домой, - сказал он. - Нас встречают яблоками, фермерскими утками... и просят: «Гедиминас, ты попробуй - это с нашей земли». Конечно, это очень приятно - встретить старых друзей, которые тебя здесь ждут. И когда тебя ждут - ты не можешь приехать просто так, без подарка. И я подумал: мы каждые полгода будем делать вам подарок и привозить новый балет - чтобы вы радовались».

Пока моя соседка допытывалась у мамы, будет ли этот дяденька танцевать, Гедиминас Таранда поздравил зрителей со всеми зимними праздниками и замечательной возможностью благодаря им собраться всей семьей, «получить наслаждение и гармонию друг от друга».

«Сегодня с нами вместе прекрасный губернаторский симфонический оркестр Псковской области, - напомнил маэстро. - Мне очень приятно делать искусство вместе с вашими замечательными музыкантами, потому что они репетируют с утра до вечера, с вечера до утра. И с нами еще будут сегодня творить на сцене наши псковские дети из студии классического танца. Мы вместе выступали два года назад, когда родился проект «Команда 2018». Эти дети два года назад были маленькие, мы ставили «Щелкунчик в драматическом театре. Без оркестра - тогда даже и не думали, что мы сможем дойти до таких высот. И эти дети сейчас выросли, некоторые мне уже по плечо. Вы сегодня их увидите: они перешли из маленьких ангелочков в солдаты, они уже переросли в другое качество артистов балета».

Наша неугомонная девочка не может поверить: неужели сейчас на сцене будут выступать дети, такие же, как она? Ее волнует, долго ли они учились, умеют ли они садиться на шпагат, который она тут же пытается изобразить, растянувшись в проходе на расстояние трех кресел.

Когда мы уже не знали, как ее угомонить и подумывали уже сдавать ее на скамейку штрафников к папе, ждавшему в машине, произошло чудо: одновременно зазвучала музыка, и она закрыла рот. Вернее, открыла: так ее поразило все вместе - и музыка, и парящие танцоры, и прекрасные декорации.

Вообще детская непосредственная реакция на все, что происходило на сцене, была не менее интересной, чем сам балет. По сути в БКЗ вчера показывали несколько спектаклей - только успевай наблюдать за всем происходящим: вот импозантный Дроссельмейер «зажигает» публику, вот мама объясняет дочке на испанском танце, что это не «олешки» скачут, а кастаньеты стучат. Вот мыши свесили ноги из старого буфета, а вот восторженно шепчут в соседнем ряду: «Ух ты, он ее несет на руках! Не уронит?»

Самую искреннюю неподдельную радость вызвали осыпающиеся блестки снега. Бедные псковские дети, за эту зиму еще ни разу толком не увидевшие классику сезона! Кажется, они даже затаили дыхание - чтоб только не спугнуть. А когда поняли, что этот снег - всерьез и надолго, выдохнули и началось: «а откуда?», «а почему?», «а как?». Наша же девочка, так и не выйдя из ступора, задумчиво повторяла: «Снег идет. Снег идет», не подозревая, что цитирует Пастернака...

«Балетные восторги» не смог унять и антракт. Наоборот: стихия танца перенеслась со сцены в зал. Юные зрительницы пытались повторить пируэты и движения, увиденные только что на сцене. Технику бы им подтянуть еще, но артистизма уже не занимать! Юные зрители сурово посматривали на них, деловито обсуждая пушку, выкаченную на сцену, и самые опасные моменты битвы между Щелкунчиком и крысами, отвлекаясь разве что на просьбы мам сделать «глупые, никому не нужные» (по мнению мальчиков) селфи.

После антракта публику ждала целая череда ярких танцевальных эпизодов и чарующая музыка Чайковского: благодаря псковским музыкантам русская классика, знакомая до каждой ноты, действительно ожила. Волшебная арфа, мелодичные скрипки, важные духовые и, конечно же, «огромные литавры»: в немалой степени ощущение чудесной сказки - это заслуга оркестрантов и дирижера Николая Хондзинского.

Кстати, у наших детей прекрасные слух и чувство ритма: первую половину балета я ощутила на своей спине - девочка очень четко выстукивала ритмическую структуру ладошкой по спинке моего кресла, а другую половину я прослушала в виртуозном подпевании девочки, сидевшей чуть дальше. Чайковский, услышав ее лирическое сопрано, наверняка всерьез бы задумался о дополнительных мелодических структурах в партитуре.

Какова же была печаль, когда Дроссельмейер вышел в зал вместе с тряпичным Щелкунчиком и попрощался со всеми - честно, как будто по залу пролетел дух Олимпийского миши, возвращавшегося в свой сказочный лес.

«И расходиться не хочется, хочется, чтобы оркестр задержался еще на полчаса: вальсы новогодние, «Щелкунчика» повторим, - сказал Гедиминас Таранда, когда немного стихла буря зрительских аплодисментов. - Это говорит о том, что все сегодня достигли настоящей гармонии: мы - с музыкой, музыканты - с балетом, вы - вместе с нами. И получился удивительный вечер. Вот ради чего и стоит жить в принципе. А еще с нами были наши прекрасные дети».

И ведь правда - все как-то сложилось в этот вечер накануне сочельника: прекрасная сказка, юная искренность и настоящее волшебство настоящего искусства.

Елена Никитина

Фото Андрея Кокшарова

Источник: Псковская Лента Новостей
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