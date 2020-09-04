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Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня ведущий программы Дмитрий Волхонов предлагает обсудить итоги благотворительной акции #СпасибоМедикам, которая прошла в Пскове минувшим летом, предстоящий театральный фестиваль, планы Псковского драмтеатра и областной филармонии на новый сезон. Также будет обсуждаться фестиваль «Музыка на воде», в рамках которого в Пскове уже состоялось два концерта.

Для обсуждения этих тем в студию придут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева и арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.