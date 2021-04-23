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Ars longa: как в Псковской филармонии встретились два гения

«Смерть и рождение»: белые буквы на фоне тревожно-кровавой полной луны смотрятся из глубины зала как знак «стоп». Как остановка между прошлым и будущим, в единственном дне - 23 апреля. Для одного великого художника это число стало мигом рождения, для другого - мгновением смерти. На афише концерта, который прошел вчера в Большом концертном зале Псковской филармонии, сошлись две фамилии - Шекспир и Прокофьев. Творения двух гениев, созданные в разные эпохи, оказались удивительно созвучны веку нынешнему: «Да будет свет, когда душа во мраке!»

Посещение этой концертной программы можно было бы прописать в качестве психотерапии для самых смелых: она вскрывает все внутренние конфликты и выворачивает душу наизнанку. Музыка Прокофьева разрушает и на обломках старого заново созидает понимание красоты и ценности жизни. Она, как мозаика Гауди, возникает из блестящих разноцветных осколков всякой всячины, которые в волшебных руках мастера преображаются в сверкающие на солнце башни, шпили, дворцы и парки. Никаких прямых линий - только диссонансы и сбитые углы.

В первом отделении Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского исполнил концерт для фортепиано с оркестром №2 соль минор. На одной сцене с псковскими музыкантами выступил лауреат международных конкурсов пианист Арсений Мун (Санкт-Петербург).

Знаменитый Святослав Рихтер, согласно записям Юрия Борисова, включал этот концерт в число «трёх основных китов пианизма» (наряду с 29-й сонатой Бетховена и вариациями Брамса). «Кит» Прокофьева мощно «вплыл» в зал филармонии, заполнив все его пространство лихорадочно-манким ощущением Серебряного века во всей его трагичности и соблазнительности. Время, с одной стороны, отмеченное расцветом технического прогресса, с другой, породившее кровопролитную войну и «расчеловечивание человека», - каково было существовать в его ритмах?

В музыке Прокофьева слышен гул городских улиц и железнодорожных вокзалов, стрекотание черно-белых лент синематографа и голоса великих поэтов, предрекающих «черный вечер, белый снег». Концерт, посвященный другу, который покончил жизнь самоубийством, потрясает: личное горе композитора перерастает во вселенский траур, в котором вместе с тем теплится новая жизнь и надежда.

«Супер! Невероятно! Просто меня чуть не взорвало от эмоций! Арсений Мун... Все, я теперь его фанатка, конечно! Круто было», - делится впечатлениями от услышанного Ирина. С ее словами, думается, согласились бы многие зрители, пришедшие на концерт. К тому же энергичными криками «Браво» и бурными аплодисментами псковичи упросили Арсения сыграть еще одно произведение - вне программы прозвучала шопеновская «Мазурка».

Второе отделение стало гимном прекрасной любви: со сцены филармонии прозвучала сюита «Ромео и Джульетта». Даже не верится, что когда-то эту музыку могли счесть «сумбуром», лишенным драматизма - она просится в какой-нибудь современный экшн с полными адреналина погонями, страстями и перестрелками. Затаив дыхание, слушатели следили за развитием сюжета вечной трагедии Шекспира. Все знакомо до мелочей: вражда двух семейств, съезд гостей, маскарад, Ромео встречает Джульетту, балкон, стычки, смерть Тибальда, гибель Джульетты...

С последними звуками в притихшем зале вдруг раздался уверенный мужской возглас: «Молодец!». Не будем гадать, в адрес кого прозвучала эта высокая оценка - молодцы были все, в том числе зрители. Не в силах тихо расстаться с восторженной публикой, оркестр сыграл на бис эпизод «Монтекки и Капулетти».

«Восхитительно! Мы гордимся нашим оркестром!» - отозвалась о выступлении псковских музыкантов Анна Александровна, пришедшая на концерт вместе с подругой. «Мы часто приходим в филармонию, и мы очень довольны нашим оркестром, - поддерживает это мнение псковичка Нина Васильевна. - Такие мероприятия сейчас нужны: в такое время музыка очень помогает. Спасибо большое нашему оркестру!»

Зрители потихоньку покидали зал, а на сцене все горело, завораживая взгляд, краснолуние 23 апреля. И дрожала в воздухе музыка, бередя душу и напоминая о том, что все мы смертны, но есть любовь и искусство, которые могут подарить нам целую вечность.

Елена Никитина