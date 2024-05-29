Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Обзоры 29.05.2024 12:260 Три дня чистого искусства 06.06.2024 11:110 Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина 29.05.2024 12:260 Три дня чистого искусства 25.05.2024 13:480 Что можно Юпитеру? 13.04.2024 17:010 Не верю! 20.03.2024 10:580 Заклятие музыкой
Сцена / Обзоры

Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина

06.06.2024 11:11|ПсковКомментариев: 0

В театральной жизни Пскова событие. Оно не прогремело широко, не бросилось в глаза с ярких афиш и высоких баннеров, не заявило о себе в роликах популярных веб-сайтов. Но событие в театральной жизни Пскова, на мой взгляд, весьма значительное. Не поделиться невозможно. Речь о выпускном дипломном спектакле отделения «Театральное творчество» Псковского колледжа искусств «Маленькие трагедии» по мотивам произведений А. С. Пушкина в постановке руководителя курса Александра Суховского. Спектакль стал поистине ценным даром к юбилею поэта.

 

Фото здесь и далее: Виктор Яковлев

Казалось бы, обычная ученическая работа провинциального колледжа, любительский, по сути, театр, - скромный, непритязательный, не выходящий за пределы семейных радостей, когда главные зрители – родители, да друзья/подружки. Но театр дышит, где хочет (перефразируя известное евангельское «Дух дышит, где хочет»), и здесь он задышал неожиданно глубоко, полной грудью, во всю силу своей театральной природы. Понятно, что постановочные возможности колледжа по сравнению с театром профессиональным весьма ограничены, но здесь эта ограниченность практически сразу сошла на «нет», и именно за счет – и это самое удивительное! – неожиданно глубокого постижения Пушкина и его великих «Маленьких» трагедий. И в этом несомненная режиссерская и педагогическая заслуга Александра Суховского, сумевшего не только по-новому прочесть хрестоматийные тексты, но и всецело увлечь замыслом своих учеников-актеров.

За прошедшие в Псковском пушкинском театре годы этих маленьких трагедий мне довелось видеть несчётно! – в основном, конечно, благодаря родившемуся в 1994 году Пушкинскому театральному фестивалю, афиша которого всегда была богата именами выдающихся режиссеров и исполнителей. Да и самому довелось поиграть в двух прекрасных спектаклях, так что текст знаком практически наизусть. Тем более удивительно, что благодаря Александру Суховскому и этим вот театральным «птенцам», открылись вдруг совершенно новые смыслы пушкинских шедевров. Гениальное произведение потому и гениально, что каждый новый век, каждое поколение, каждый творчески мыслящий ум открывает в них что-то своё, прежде сокрытое. Или оно, произведение, само открывает себя по-новому, когда захочет? Возможно. Но не всем, а единицам.

Не ставя себе целью подробный анализ 3-хчасового спектакля, обращусь к некоторым его моментам, - из тех, которые и заставили с полной серьёзностью отнестись к учебной работе.

 

Все началось, как водится, со «Скупого рыцаря». В роли сходящего с ума от страсти к богатству старика студент Олег Григорьев, он же потом выйдет в роли тоже весьма немолодого завистника Сальери, убийцы Моцарта (по версии Пушкина). Во «взрослом» театре эти роли достались бы возрастным актерам. Здесь же режиссер сразу заявляет, что возраст пушкинских персонажей его совершенно не интересует, - ему интересны страсти, которые овладевают человеком в любом возрасте, да так, что он вмиг теряет все человеческое.

Вот он сходит «в подвал свой тайный, к верным сундукам…» В роли шести сундуков – простые оцинкованные ведра с песком. Вот он перед первым рядом зрителей обрамляет светодиодным проводом дорожку и засыпает ее песком из ведер (потом сам в этом проводе, ка в паутине, и запутается). И песок обретает смысл и вырастает в символ праха и пепла, в который неумолимое время обратит накопленное золото, вырастает в образ времени и уходящей, как песок сквозь пальцы, человеческой жизни. Потом по этой дорожка из праха-песка, ступая почти торжественно, вернется в Мадрид опальный Дон Гуан (Александр Петровский), чтобы продолжить свои ненасытные любовные похождения, окончившиеся провалом в преисподнюю. А в финале, когда закончится «Пир во время чумы», этот песок «прорастёт» белыми розами – последним приветом, молитвенным дуновением об ушедших, мечтавших о счастье душах.

Совершенно необычно прочтение «Скупого рыцаря». Сходящему с ума от жадности отцу не дает покоя мысль, что собранное по крохам богатство попадет в дырявые карманы сына Альбера: «Он расточит... А по какому праву? Мне разве даром это все досталось!..» Альбер, доведенный до отчаяния скупостью отца, жалуется Герцогу, и тот призывает Барона к ответу. Отец бросает сыну перчатку, и сын ее поднимает – вызов принят. Старому рыцарю становится плохо и он умирает. Так у Пушкина. Но здесь режиссер предлагает ход совершенно неожиданный: оказывается, по приказу Барона слуга Альбера подпаивает его каким-то сильно действующим «лекарством», - по сути, наркотиком. И Альбер (Илья Домаскинов), возмущаясь скупостью отца, произносит свои монологи в полной эйфории, под кайфом, - так рассказывают о своих заветных мечтах. Но вот действие снадобья заканчивается, наступает мучительная трезвость, ломка, но слуга дает новую дозу, и – новая эйфория. По сути, отец убивает сына, сводит его в могилу. Не противоречит ли это Пушкину? Думаю, нет, если вспомнить, насколько невыносима для Барона мысль, что сокровища достанутся сыну. Режиссер нашел выразительный ход, раскрывающий замысел Пушкина с новой, современной, совершенно неожиданной для нас стороны. Это и есть пример режиссерского мышления, качества довольно редкого на театре.

И еще об одной лихой режиссерской находке. Моцарта в спектакле играет Ульяна Гноевая, - играет заразительно, легко, с азартом. Что ж, девушка в роли Моцарта – пример далеко не единственный. Когда-то на нашем Пушкинском фестивале Сальери играл Валерий Золотухин, а Моцарта – его молодая жена Ирина Линдт. Но вот Моцарт приводит к Сальери слепого скрипача, и, хохоча, просит его: «Из Моцарта нам что-нибудь!» Тот– невыносимо фальшиво – начинает играть. Возмущенный Сальери гонит слепца прочь, а Моцарт сует ему на прощанье монету. Так у Пушкина. Но в спектакле в руках скрипача вдруг возникает тромбон, и тот гудит в него, извлекая что-то подобное реву молодого осла. Сальери начинает выяснять, где он учился играть на тромбоне. И тот вдруг возмущенно: «Это скрипка!» И возникает поразительный апофеоз невежества – безграничного, непроходимого, безнадежно тупого. Не по Пушкину? А по-моему, как раз наоборот! Перед нами доведенная до крайности, до грани абсурда мысль о невежестве, и это мысль Пушкина.

Есть вольности и в обращении с текстом. Частые инверсии, перестановки слов в строке, ломающие ритм стиха, либо откровенные переходы на прозу. Наверное, ценителям и знатокам пушкинского текста слышать это нелегко. Но понятно и стремление режиссера сбить, стряхнуть любые признаки поэзии, ибо ведет он повествование жестко, бескомпромиссно. И на редкость изобретательно, а порой и весело. Это касается и ловких трансформаций оформления, и костюмов, и саундтрека спектакля, и больших и малых актерских приспособлений, - тот случай, когда голь на выдумки хитра, - ну, очень хитра! - хочется добавить.

Хороша и команда выпускников-исполнителей. Конечно, есть свои лидеры – это, прежде всего, Олег Григорьев (Барон, Сальери, Лепорелло) и Александр Петровский (Дон Гуан, Вальсингам), - они уже появлялись на академической сцене в спектаклях Пушкинского театра. Но запоминаются и другие: Ульяна Гноевая (Моцарт), Эвелина Миролюбова (Дона Анна), Илья Дамаскинов (Альбер), Даяна Пациашвили (Жид).

Но более всего хочется поздравить ребят и их педагога-режиссера Александра Суховского не только с выпуском, но и с тем что они играют свои дипломные работы в таком классном, настоящем, крепком спектакле, требующем полной самоотдачи и предельной увлеченности, что они умны, талантливы, привлекательны и достойны профессионального к ним отношения.

Поздравим и всех нас с юбилеем нашего поэта. Потому что, «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу!»

Виктор Яковлев

Теги: #спектакль #Пушкин #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
06.06.2024, 11:110 Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина 05.06.2024, 21:000 «Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость». ВИДЕО 05.06.2024, 20:300 Музыка из «Властелина колец» зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове 05.06.2024, 19:570 Фестиваль «Музыка на воде» вновь пройдет в Пскове
05.06.2024, 19:350 Алексей Репников – о фестивале «На страже мира»: Будет много воинствующей музыки 05.06.2024, 19:320 Форум учителей русского языка и литературы объединит порядка 150 лучших педагогов со всей страны 05.06.2024, 18:540 Марина Николаева: Изборская крепость – идеальное место для фестиваля «На страже мира» 05.06.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о музыкальном фестивале «На страже мира. Изборская крепость»
04.06.2024, 21:510 Дуб — символ Пушкинских праздников поэзии готовятся торжественно представить гостям «Михайловского» 04.06.2024, 17:440 Экологи и краеведы приедут в Печоры для оттачивания профессионального мастерства 04.06.2024, 17:430 Поляну в Михайловском обрабатывают от насекомых - Дмитрий Волхонов 04.06.2024, 17:370 Около 50 тысяч участников ожидается на Днях Пушкинской Поэзии - Ольга Тимофеева
04.06.2024, 17:110 Порядка 150 педагогов примут участие в форуме учителей в рамках Дней Пушкинской поэзии 04.06.2024, 16:230 Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева 04.06.2024, 12:250 Шоу-оркестр из Петербурга выступит на Днях Пушкинской поэзии 04.06.2024, 09:360 Фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдет в Псковской области
03.06.2024, 18:000 Онлайн-кинолекторий начинает свою работу в рамках фестиваля «Западные ворота» 03.06.2024, 17:441 Фестиваль «Другое искусство» завершился в Пскове 03.06.2024, 13:410 Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове 01.06.2024, 18:040 Концерт рок-группы «Аффинаж» в Пскове задерживается из-за ливня
01.06.2024, 12:480 Бесплатные автобусы доставят зрителей на концерт «Воздух джаз» в Пскове 31.05.2024, 13:280 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове 31.05.2024, 13:120 Спектакль «Постой, паровоз!» в псковском театре перенесли на 11 июня 30.05.2024, 21:000 Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство»
30.05.2024, 20:410 Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове 30.05.2024, 20:130 Спектакль о пакетике представили в Псковском театре драмы 30.05.2024, 19:210 Фотовыставка о прошедших событиях фестиваля «Другое искусство» открылась в Пскове  30.05.2024, 19:030 Выставка репродукций в технике батик открылась в Пскове
30.05.2024, 18:440 Уличный спектакль детей с особенностями представили в Пскове  30.05.2024, 18:370 Ярмарка ремесленников с ограниченными возможностями открылась в Пскове  30.05.2024, 15:010 «Блогерши» и «работяги» появятся в спектакле «Стрекоза и муравей» в Пскове 30.05.2024, 14:530 Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
30.05.2024, 13:250 Юрий Кузнецов: Показ кино на большом экране - особенность фестиваля «Другое искусство» в этом году 30.05.2024, 13:190 Опера «Евгений Онегин» прозвучит на главной сцене в Михайловском 7 июня 30.05.2024, 12:580 Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» позволяет объединять людей с разными особенностями 30.05.2024, 12:360 Сюрпризы ждут зрителей на уличном спектакле в Детском парке Пскова
30.05.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве» 30.05.2024, 09:430 Фестиваль «Другое искусство» стартует в Пскове 30.05.2024, 07:200 Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 29.05.2024, 21:490 Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня
29.05.2024, 18:510 Драму «Царь Иудейский» покажут в Псковской областной филармонии 29.05.2024, 15:030 Уличное представление и спектакль пройдут в Пскове 30 мая 29.05.2024, 12:260 Три дня чистого искусства 28.05.2024, 17:510 Посвященные Пушкину работы скульпторов можно будет увидеть на арт-прогулке в Пушкинских Горах
28.05.2024, 15:540 Квест «Лукоморье существует?» пройдет в Пушкинских Горах 28.05.2024, 14:470 Стартовал прием заявок на конкурс «КиноСТАРТ» на фестивале «Западные ворота» 28.05.2024, 12:210 Осознать, понять и спеть 28.05.2024, 12:100 Рок-группа «Овощи» и «У театра» Екатерины Мигицко выступят на фестивале в Пскове
27.05.2024, 16:450 Молодой артист из Оренбурга вошел в труппу великолукского театра 27.05.2024, 15:520 Билеты на спектакль на плотах можно получить в Псковской областной филармонии с 28 мая 27.05.2024, 13:180 Фестиваль «Моя еда» в Пскове посетили около шести тысяч человек 27.05.2024, 09:410 СОБЫТИЕ: Гастрономический фестиваль «Моя еда-2024»
25.05.2024, 19:340 В Пскове определен чемпион по скоростному поеданию пельменей 25.05.2024, 17:530 «Город детства» выиграл 20 тысяч рублей на псковском гастрофестивале 25.05.2024, 15:270 «Битва хоров» проходит в псковском парке Строителей на фестивале «Моя еда» 25.05.2024, 13:480 Что можно Юпитеру?
25.05.2024, 13:080 Гастрономический фестиваль «Моя еда» стартовал в псковском парке Строителей. ФОТО 24.05.2024, 17:100 Опубликована программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 24.05.2024, 16:480 Рок-группа «Аффинаж» даст бесплатный концерт в Пскове 24.05.2024, 14:420 Музыку шведских и норвежских авторов исполнят на псковском гастрофестивале «Моя еда»
24.05.2024, 13:360 Кулинарно-пельменный квиз проведут для гостей псковского фестиваля «Моя еда» 24.05.2024, 12:460 Опубликована программа псковского гастрономического фестиваля «Моя еда» 24.05.2024, 10:161 Научные опыты будут ставить на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове 24.05.2024, 08:200 Закрытие 80-го сезона прошло в Псковской областной филармонии
23.05.2024, 15:150 Семь коллективов примут участие в «Битве хоров» на псковском гастрофестивале 22.05.2024, 19:200 Спектакль «Золотой ключик» показали на «Культурных выходных» в Себеже 22.05.2024, 16:070 Фестиваль «Другое искусство» пройдет в Пскове с 30 мая по 1 июня 20.05.2024, 14:050 Псковский театр драмы представил «Морфий» на фестивале в Уфе
19.05.2024, 11:200 Спектакль Псковского театра драмы покажут в Уфе 17.05.2024, 17:090 Стало известно, когда в Пскове откроются «Западные ворота» 16.05.2024, 14:340 Театрализованное шествие-конкурс пройдет в рамках Дней Пушкинской поэзии 15.05.2024, 15:370 Премьеру комедии Мольера «Амфитрион» представил Псковский театр
13.05.2024, 15:570 «Беседка»: Боги, звезды и мы. Премьера спектакля «Амфитрион» в Пскове. ВИДЕО 13.05.2024, 14:010 Пасхальный органный концерт пройдет в Пскове 14 мая 13.05.2024, 13:340 Режиссер «Амфитриона»: Надеюсь, что каждый зритель найдет свой смысл 13.05.2024, 12:520 Художник спектакля «Амфитрион»: Малая сцена Псковского театра драмы достаточно удачная для постановки пьесы
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru