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Открыты продажи на спектакли Астраханского театра драмы со скидкой

Стартовали продажи билетов на спектакли Астраханского драматического театра. Три дня билеты будут продаваться со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В июне один из старейших театров страны, отмечающий в этом году 210-летие, привезет в Псков пять своих спектаклей. Астраханский театр драмы выбрал для показа в Пскове спектакли, рассчитанные на разную аудиторию, – от трагедии до водевиля. Маленьких театралов гости порадуют спектаклем для семейного просмотра, отметили в псковском театре.

Афиша «Больших гастролей» Астраханского театра драмы в Пскове:

24 июня – трагикомедия «Татуированная роза» по пьесе Т. Уильямса

25 июня – спектакль-притча «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта

26 июня – спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Б. Шергина

26 июня – водевиль «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова

27 июня – «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири

С анонсами спектаклей астраханского театра можно ознакомиться на официальном сайте Псковского театра драмы.

Только три дня – 16, 17 и 18 апреля – псковичи смогут купить билеты на гастрольные спектакли со скидкой 20% как в кассе, так и онлайн. Чтобы получить скидку, приобретая билеты онлайн, необходимо ввести промокод.

Список промокодов:

«Татуированная роза»: ЛЕТО1

«Отель двух миров»: ЛЕТО2

«Волшебное кольцо»: ЛЕТО3

«Огонь страстей желанных»: ЛЕТО4

«Вдох-выдох»: ЛЕТО5

«Большие гастроли» организует Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» согласно всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.