Открыты продажи на спектакли Астраханского театра драмы со скидкой

Стартовали продажи билетов на спектакли Астраханского драматического театра. Три дня билеты будут продаваться со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
В июне один из старейших театров страны, отмечающий в этом году 210-летие, привезет в Псков пять своих спектаклей. Астраханский театр драмы выбрал для показа в Пскове спектакли, рассчитанные на разную аудиторию, – от трагедии до водевиля. Маленьких театралов гости порадуют спектаклем для семейного просмотра, отметили в псковском театре.
Афиша «Больших гастролей» Астраханского театра драмы в Пскове:
С анонсами спектаклей астраханского театра можно ознакомиться на официальном сайте Псковского театра драмы.
Только три дня – 16, 17 и 18 апреля – псковичи смогут купить билеты на гастрольные спектакли со скидкой 20% как в кассе, так и онлайн. Чтобы получить скидку, приобретая билеты онлайн, необходимо ввести промокод.
Список промокодов:
«Большие гастроли» организует Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» согласно всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.