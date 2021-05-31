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Последнюю афишу перед отпуском опубликовали в Псковском драмтеатре

115-й театральный сезон закроется в Псковском театре драмы в июне. Последняя афиша перед отпуском оказалась щедра на уникальные события, в числе которых две премьеры, гастрольные спектакли и творческие вечера выдающихся артистов, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В Пушкинский день, 6 июня, состоится премьера литературного спектакля «Пир» по мотивам произведений поэта. Это первый совместный спектакль Александринского и Псковского театров. На сцене только корифеи, мэтры, живые легенды обеих трупп: народные артисты России Игорь Волков, Эра Зиганшина, Николай Мартон, Владимир Свекольников, заслуженные артисты России Сергей Попков, Семен Сытник, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев.

10, 11, 12 и 27 июня состоится премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. В театральном кафе в живом исполнении прозвучит избранная классика тюремного романса. Со сцены будут звучать песни Галича и Розенбаума, романсы Вертинского, стихи Евтушенко, одесские анекдоты, джаз и танго.

В этом же месяце пройдут обменные гастроли псковского и астраханского театров. Один из старейших театров России – Астраханский драматический театр – с 24 по 27 июня покажет в Пскове пять спектаклей, в том числе две премьеры сезона: новый спектакль художественного руководителя театра Александра Огарева «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири, трагикомедию «Татуированная роза» по пьесе Т. Уильямса – еще одну режиссерскую работу Огарева, водевиль «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова, трагедию «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта и спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Бориса Шергина.

Популярный актер театра и кино, артист БДТ имени Г. А. Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов 27 июня проведет в Пскове «Баснословный вечер». В моноспектакле Михаила Морозова прозвучат наименее известные, но уже разобранные на цитаты басни Крылова.

Кроме того, Псковский театр драмы покажет зрителям все премьеры этого сезона – «Свидетельские показания», «Дни Победы», «Смерть Тарелкина», «Бессонница», продолжит работу «Маленький театр» для самых юных зрителей.

За театральной афишей можно следить на официальном сайте.