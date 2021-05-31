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Режиссер «Пира» рассказал об элементах авангарда в спектакле

Полностью авангардным спектакль «Пир» назвать нельзя, тем не менее элементы авангарда в нем обязательно будут. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал режиссер спектакля из Александринского театра Алексей Демидчик.

«Авангард часто переворачивает традицию, чтобы увидеть ее по-другому. В нашем спектакле есть авангардные элементы, и, возможно, хотелось бы, чтобы их было больше. Не потому, что я молодой режиссер, и мне хочется показать, какой я удалой. Элементы авангарда позволяют начать больше ценить то, что есть, видеть новые смыслы в тексте и относиться к ним с большим трепетом», - отметил Алексей Демидчик.

Также режиссер объяснил концепцию своего творения - собрать воедино образы и проявления, которые позволили бы каждому человеку увидеть в спектакле конкретно то, что близко ему. Для этого было необходимо сделать обычные костюмы и декорации по-своему необычными.

«Это может быть и пиетет, и хулиганство. Это сбор различных проявлений - костюмов, артистов, света, звука. Все это должно собраться вместе. Это трудно охватить и представить, но мы пытаемся», - добавил Алексей Демидчик.

Свое отношение к авангарду и экспериментам с классикой выразил и народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», артист Александринского театра Игорь Волков.