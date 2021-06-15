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Спектакль-кабаре представил Псковский драмтеатр гостям Пушкинского фестиваля

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» представил Псковский театр драмы гостям Пушкинского фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

Премьера нового театрального сезона Псковского драмтеатра – спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева – вошла в программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля и была показана дважды.

Этот спектакль дал старт формированию музыкального репертуара Псковского драматического театра, который уже в этом сезоне пополнится новыми названиями. Театральный критик Нияз Игламов на обсуждении спектакля отметил, что эстетика кабаре «время от времени врывается на подмостки и становится очень модной» и подчеркнул, что псковская постановка – это именно спектакль, а не концерт. «То, как взаимодействует между собой музыкальный квартет (инструментальное трио и голос) – это не концертное взаимодействие, это срежиссированный способ отношений между персонажами, где у каждого есть своя история. И это уже спектакль, это предмет театрального искусства», – отметил критик.

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» мыслится создателями как вечер арестантской песни, где в живом исполнении профессиональных музыкантов в необычных аранжировках звучат тюремные романсы, бардовские песни, стихи ссыльных и заключенных, переводя действие в плоскость рассуждения об истории нашей страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях.

Напомним, первый этап Пушкинского театрального фестиваля завершился 12 сентября, в декабре зрителей ожидает продолжение фестивальной программы.