Скидки до 30% на майские спектакли подарит псковский театр

Зрители Псковского академического театра драмы имени Пушкина с 27 по 30 апреля смогут купить билеты на избранные спектакли мая со скидкой до 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.
Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
В акции участвуют спектакли:
Скидка действует как в кассе, так и онлайн (промокод находится на странице спектакля) без каких-либо дополнительных условий. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра.
Касса театра работает ежедневно с 9.30 до 21.00 (перерыв – с 15.00 до 15.30) по адресу: улица Пушкина, 13. Продажа билетов онлайн осуществляется круглосуточно.