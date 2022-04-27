Сцена / Спектакли

Скидки до 30% на майские спектакли подарит псковский театр

Зрители Псковского академического театра драмы имени Пушкина с 27 по 30 апреля смогут купить билеты на избранные спектакли мая со скидкой до 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В акции участвуют спектакли:

1 мая — «Пленные духи» - 15%

12 мая — «Морфий» - 30%

13 мая — «Морфий» - 30%

15 мая — «Смерть Тарелкина» - 25%

26 мая — «Отелло» - 30%

27 мая — «Отелло» - 30%

29 мая — «Морфий» - 15%

Скидка действует как в кассе, так и онлайн (промокод находится на странице спектакля) без каких-либо дополнительных условий. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра.

Касса театра работает ежедневно с 9.30 до 21.00 (перерыв – с 15.00 до 15.30) по адресу: улица Пушкина, 13. Продажа билетов онлайн осуществляется круглосуточно.