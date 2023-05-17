Сцена / Спектакли

Постановщики спектакля о дочери Сталина опасаются, что псковская публика взбудоражится

У постановщиков моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой о дочери Иосифа Сталина есть опасения, что псковская публика взбудоражится. Об этом в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщили режиссёр Александр Суховский и исполнительница постановки.

«Мы открытым текстом ничего не излагаем. Есть воспоминания Светланы Аллилуевой про отца, каким он был родителем. Но никаких оценок мы не даем, есть конкретные исторические факты через призму переживаний дочери вождя. Мы не делаем мифа о великом вожде или великом диктаторе. Это реальность, а выводы можно сделать самим», – отметил режиссёр Александр Суховский.

Линда Ахметзянова добавила, что в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина до сих пор идет спектакль «Дни Победы», который однажды очень возмутил зрителя, он высказал свое недовольство вслух из зала, встал и вышел.

«Речь шла как раз про Иосифа Сталина. К сожалению, есть опасения, что "Говорит Москва" взбудоражит зрителей, возможно, они будут против происходящего на сцене. Но от этого никто не застрахован», – сказала артистка.