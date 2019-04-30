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Названы самые популярные иномарки со средней ценой до 1 млн рублей

Эксперты «Автостата» составили рейтинг самых продаваемых в России автомобилей со средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство.

На первом месте находится «Kia Rio», который с января по июнь 2019 года разошелся тиражом 47 431 автомобиль. Средняя стоимость такой машины составляет 939 тыс. рублей. Второе место занимает «Hyundai Solaris» — 897 тыс. рублей (30 710 ед.). Третье место у «Volkswagen Polo», который дилеры предлагают за 848 тыс. рублей (27 810 ед.).

На четвертой позиции расположился «Renault Duster» со средней стоимостью 995 тыс. рублей (18 713 ед.). Замыкает пятерку «Skoda Rapid», цена которого составляет 952 тыс. рублей (16 978 ед.).